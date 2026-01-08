Зруйновано будинки та 17 постраждалих: яка ситуація в Кривому Розі після обстрілу

Унаслідок комбінованого удару російських окупантів по Кривому Рогу постраждали щонайменше 17 осіб. Серед них - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
За його словами, ввечері росіяни завдали по Кривому Рогу комбінованого удару. Балістичні ракети "Іскандер-М" влучили по сектору житлової забудови.
Фото: наслідки російського удару по Кривому Рогу (facebook.com/MNSDNE)
"Наразі вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок. У лікарнях міста перебуває 15 поранених", - сказав Вілкул.
Він уточнив, що один чоловік перебуває у важкому стані, ще один - у вкрай важкому. Інші в стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм необхідну допомогу.
На місці атаки триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби.
Голова Ради оборони міста уточнив, що через атаку пошкоджено 29 багатоповерхівок, із них 10 - дуже серйозно. Один із будинків фактично зруйновано. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілів. Під атаку потрапив і об'єкт інфраструктури.
Вілкул розповів, що наразі 115 823 абоненти відключено від електропостачання. Половину міста забезпечують водопостачанням за рахунок генераторів. Без електрики 4 великі котельні, які забезпечують близько 1400 будинків. До ранку теплопостачання мають відновити в 335 будинках.
Біля місця удару окупантів працює штаб допомоги людям. Уже прийнято 16 заявок на матеріальну допомогу від міста.
Нагадаємо, про ракетний удар по Кривому Рогу стало відомо близько 17:00. Через деякий час Вілкул розповів про те, що по місту вдарили ракетами "Іскандер".
Унаслідок такої атаки спочатку було відомо про 5 постраждалих. Їхнє число регулярно зростало.
Окупанти вже кілька днів поспіль тероризують мирних жителів Кривого Рогу. Учора, 7 січня, на місто була одна з наймасштабніших атак з початку повномасштабної війни.