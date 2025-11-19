Зруйновано багатоповерхівку, є постраждалі: росіяни комбіновано вдарили по Тернополю

За даними місцевих ЗМІ у Тернополі декілька разів було чути вибухи. Влада закликала мешканців залишатися в укриттях, оскільки у регіоні тривала повітряна тривога. Спочатку Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку області з півночі.

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до громадян із проханням не виходити з укриттів та не публікувати фото чи відео з місць можливих влучань.

О 07:10 Тернопільська ОВА оновила інформацію та наголосила, що для області зберігається ракетна небезпека. За даними Повітряних сил, ракети були зафіксовані над півднем Тернопільщини та рухалися у західному напрямку.

Вже через декілька хвилин місцеві повідомляли про те, що над місто видніється чорний дим. Також монітори пишуть про значні руйнування у Тернополі.

Вже о 08:05 стало відомо, що у Тернополі пошкоджено будинки, є постраждалі.

"Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом", - повідомив Надал.

Водночас, голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що у Тернополі зруйовано багатоповерховий будинок.

"Тернопіль росіяни обстріляли ракетами і дронами, зруйнували багатоповерхівку та іншу інфраструктуру", - написав він.

Оновлено о 08:20

Тернопільска ОВА повідомила, що у Тернополі є влучання у житлові будинки.

"Працюють команди рятувальників ДСНС і екстреної медичної допомоги", - сказано у повдіомленні.

Водночас міська влада повідомляє про ускладнення руху громадського траспорту.

"У зв’язку із ракетною атакою на Тернопіль, наразі тимчасово можливе ускладення руху громадського транспорту на масиві "Сонячний". Просимо пасажирів звернути на це особливу увагу", - пише Надал.

Оновлено о 08:45

За даними Надала, у Тернополі триває рятувальна операція. Наразі відомо, що внаслідок удару пошкоджено декілька будинків.