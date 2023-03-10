Зруйновані мости та будівлі. Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут після бомбардувань

Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут, де точаться одні з найзапекліших боїв війни. На супутникових знімках показано руйнацію важливого мосту та будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times , яке опублікувало кадри.

"На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, один з найчіткіших супутникових знімків міста Бахмут за кілька тижнів показав значні пошкодження житлових будинків, мостів і промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань і вуличних боїв.

Фото: на супутниковому знімку відображені кадри руйнування важливого мосту в Бахмуті (twitter.com/Maxar)

На одному знімку, зробленому в понеділок компанією Maxar Technologies, видно, що мости через річку Бахмутка були зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.

Фото: Бахмут із супутника від 23 лютого (twitter.com/Maxar)

Деякі з найбільш серйозних пошкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста, яке цього тижня Росія заявила, що нібито "контролює".

Фото: Бахмут із супутника від 6 березня (twitter.com/Maxar)

Ще одне зображення, зроблене в понеділок, показує район і міст у південній частині міста, які були сильно пошкоджені за останні пару тижнів.

Нагадаємо, за свіжими даними карт боїв, українські військові провели контратаку на сході Бахмута.

Додамо, як повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, актуальність оборони Бахмута тільки зростає. Окупанти кидають у бій найбільш боєздатні підрозділи, зокрема "вагнерівців".

При цьому глава держави Володимир Зеленський зазначає, що місто не оточене. За його словами, оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

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