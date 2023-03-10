Разрушены мосты и здания. Спутники Maxar показали, как выглядит Бахмут после бомбардировок

Частная американская компания Maxar Technologies показала, как выглядит Бахмут, где идут одни из самых ожесточенных боев войны. На спутниковых снимках показано разрушение важного моста и построек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times , опубликовавшую кадры.

"На новых спутниковых снимках города на востоке Украины, где месяцами идет жестокая битва, видно, что мосты через стратегически важную реку разрушены", - говорится в сообщении.

В частности, один из самых четких спутниковых снимков города Бахмут через несколько недель показал значительные повреждения жилых домов, мостов и промышленных предприятий после недель тяжелых бомбардировок и уличных боев.

Фото: на спутниковом снимке запечатлены кадры разрушения важного моста в Бахмуте (twitter.com/Maxar)

На одном снимке, сделанном в понедельник компанией Maxar Technologies, видно, что мосты через реку Бахмутка были разрушены. Река разделяет город и может быть использована Украиной в качестве оборонительной линии для сдерживания наступления России.

Фото: Бахмут со спутника от 23 февраля (twitter.com/Maxar)

Некоторые из наиболее серьезных повреждений наблюдаются в районах на восточной стороне города, который на этой неделе Россия заявила, что якобы "контролирует".

Фото: Бахмут со спутника от 6 марта (twitter.com/Maxar)

Еще одно изображение, сделанное в понедельник, показывает район и мост в южной части города, сильно поврежденных за последние пару недель.

Напомним, по свежим данным карт боев, украинские военные провели контратаку на востоке Бахмута.

Добавим, как сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, актуальность обороны Бахмута только растет. Оккупанты бросают в бой наиболее боеспособные подразделения, в частности "вагнеровцев".

При этом глава государства Владимир Зеленский отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

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