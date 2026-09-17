Зруйновані квартири, вокзал, водоканал, багато постраждалих: наслідки атаки по Україні

Київ

Уночі та вранці ворог вкотре завдав ударів по цивільній інфраструктурі столиці. Наслідки атаки зафіксовані на понад 10 локаціях, повідомили в КМВА.

Станом на 08:00 від атаки постраждали 16 людей, з них двоє дітей - 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

Пошкодження отримали чотири райони столиці:

у Дніпровському районі - складська будівля, офісна будівля, житлові будинки та автомобілі;

у Солом'янському районі - складська будівля;

у Дарницькому районі - складська будівля та автомобілі;

у Подільському районі - дах нежитлової будівлі.

Вранці після удару ударного безпілотника в Подільському районі також спалахнули склади.

Пошкодження отримала і будівля вищого навчального закладу в Голосіївському районі - там пошкоджено фасад та скління 4-поверхової споруди. У ДСНС повідомили, що виникло невелике загоряння на площі 5 квадратних метрів, яке оперативно ліквідували. Жертв та постраждалих на цьому об'єкті немає.

Через обстріли також частково призупинили водопостачання на лівому березі Києва - росіяни атакували будівлю АТ "Київводоканал".

В деяких районах правого берега знизився тиск води. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів, і наразі місто забезпечується водою в повному обсязі.

Київська область

Ворожа атака на Київщину тривала весь день 16 вересня, всю ніч та ранок 17 вересня, повідомляє Тимур Ткаченко, голова Київської ОВА.

"Масована атака дронами та балістикою була спрямована на мирні населені пункти та цивільні об’єкти. Під ударом були Обухівський, Броварський, Фастівський та Бучанський райони. Загалом пошкоджено 33 об’єкти. Найбільше - у Броварському районі - 14, та Фастівському - 10", - йдеться у повідомленні.

Через удар пошкоджено приватні будинки, складські та виробничі приміщення, транспорт. На щастя, немає постраждалих чи загиблих унаслідок атаки.

Одеса

Майже всю ніч Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Постраждали семеро людей, серед них - двоє дітей 4 та 13 років. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Один з російських безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок цього зруйновано 10 квартир на 14-16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. На місці подій розгорнули оперативний штаб, мешканцям надають необхідну допомогу.

Внаслідок інших ударів по місту та області пошкоджено:

щонайменше 5 приватних житлових будинків;

дитячий садок;

гуртожиток;

літній майданчик ресторану;

складські та гаражні приміщення;

легкові автомобілі.

На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи, працюють рятувальники, медики, комунальні служби та правоохоронці.

Кропивницький

Тут ціллю атаки став об'єкт критичної інфраструктури, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Інформації про постраждалих унаслідок цієї атаки наразі немає.

Запоріжжя

По місту завдали ракетного удару, троє людей отримали поранення. Ракети влучили по промислових об'єктах. Є часткові руйнування будівель, на одному з об'єктів виникла пожежа, повідомив Михайло Семікін, голова Запорізької ОВА.

Дніпропетровщина

Вранці 17 вересня, близько 7:30, ворог атакував два райони області безпілотниками та авіабомбою. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині від удару постраждали районний центр, Червоногригорівська та Марганецька громади.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Богданівській та Васильківській громадах, унаслідок чого виникли пожежі.

Сумщина

Постраждала внаслідок ворожих атак і Сумщина. У Конотопі частина міста залишилася без води. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За його словами, комунальні служби вже працюють над відновленням водопостачання.

Харківщина

Фото: пошкоджений вокзал на станції "Берестин" (facebook.com/oleksandr.pertsovsky)

Ворог також атакував залізничну інфраструктуру. На Харківщині пошкоджено вокзал на станції Берестин. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Працівники перебували при нальоті на станцію в укриттях, всі цілі. Будівлі приведемо до ладу", - написав він.

Фото: наслідки атаки на станцію"Берестин" (facebook.com/oleksandr.pertsovsky)

За його словами, залізничники також усувають наслідки ворожих атак по всій країні - від Кіровоградщини до Києва. Зокрема, найближчим часом планують відновити повноцінний рух Кільцевої електрички в столиці, де суттєво пошкоджено інфраструктуру кількох станцій.

Перцовський зазначив, що чергову масштабну атаку вдалося пройти без постраждалих серед залізничників.

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню в Україні як першого кроку до тривалого миру.