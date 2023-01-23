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Зруйнована вщент. Гайдай показав, як зараз виглядає окупована Попасна

Фото: Попасна (facebook.comа)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники під час штурму Попасної (Луганська область) знищили місто. Місцеві колаборанти вирішили, що відновлювати його не будуть, тому місто залишається зруйнованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Наша Попасна сьогодні виглядає так…", - йдеться у повідомленні.

Гайдай написав, що Попасна розквітає лише у спогадах людей.

"Ми повернемося! Ми відновимо! Згарище стане знову садом, Попасна знову буде щаслива зі своїми мешканцями!", - заявив очільник міста.

Нагадаємо, що Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області на початку травня 2022 року. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь.

За словами Гайдая, в місті доведеться відновлювати абсолютно кожну будівлю.

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Російська ФедераціяЛуганськПопаснаяВійна в Україні