Разрушена до основания. Гайдай показал, как сейчас выглядит оккупированная Попасная

Российские захватчики во время штурма Попасной (Луганская область) уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Наша Попасная сегодня выглядит так…", – говорится в сообщении.
Гайдай написал, что Попасная расцветает только в воспоминаниях людей.
"Мы вернемся! Мы восстановим! Пепелище станет снова садом, Попасная снова будет счастлива со своими жителями!", - заявил глава города.
Напомним, что Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области в начале мая 2022 года. Бойцы заняли более крепкие позиции, подготовленные заранее.
По словам Гайдая, в городе придется восстанавливать абсолютно каждое здание.
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