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Разрушена до основания. Гайдай показал, как сейчас выглядит оккупированная Попасная

Фото: Попасная (facebook.comа)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики во время штурма Попасной (Луганская область) уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Наша Попасная сегодня выглядит так…", – говорится в сообщении.

Гайдай написал, что Попасная расцветает только в воспоминаниях людей.

"Мы вернемся! Мы восстановим! Пепелище станет снова садом, Попасная снова будет счастлива со своими жителями!", - заявил глава города.

Напомним, что Вооруженные силы Украины отступили из Попасной Луганской области в начале мая 2022 года. Бойцы заняли более крепкие позиции, подготовленные заранее.

По словам Гайдая, в городе придется восстанавливать абсолютно каждое здание.

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Российская ФедерацияЛуганскПопаснаяВойна в Украине