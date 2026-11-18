Нові атаки України на Кримський міст

У ніч на 16 листопада по мосту завдали удару безпілотники. Внаслідок атаки 227-метрову арку автомобільної частини конструкції помітно деформувало - вона відхилилася приблизно на 15 градусів. Також пошкоджень зазнало дорожнє покриття щонайменше у двох місцях.

Наступної ночі, 17 листопада, Сили оборони здійснили повторну комбіновану атаку, застосувавши дрони та ракети. Пошкоджена напередодні арка та проліт автомобільної частини не витримали ударів і обвалилися у воду. Залізнична частина мосту залишилася на місці, однак також зазнала пошкоджень.

У Мінтрансі РФ підтвердили атаку та повідомили про тимчасове перекриття руху як автомобільною, так і залізничною частинами переправи. Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов, своєю чергою, закликав жителів утриматися від поїздок у напрямку мосту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що атака стала завершальним етапом багатоетапної спільної операції СБУ та Генерального штабу ЗСУ, підготовка до якої тривала кілька тижнів.

Окрім того, глава держави вперше розкрив, яке озброєння цього разу застосували для ураження Кримського мосту.