Зручне керування однією рукою: iPhone Duo отримав нові функції в iOS 27.3

iPhone Duo отримав спеціальні налаштування інтерфейсу в межах першої бета-версії iOS 27.3. Свіжий апдейт став наймасштабнішим оновленням операційної системи з моменту її осіннього релізу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.
Для зручнішого користування зовнішнім 5,4-дюймовим OLED-дисплеєм iPhone Duo розробники змінили роботу функції Reachability, яка допомагає керувати смартфоном однією рукою.
У звичайних моделях iPhone ця функція зміщує вміст екрана вниз. На гнучкому смартфоні все працює інакше: якщо провести пальцем від лівого або правого краю дисплея, інтерфейс переміститься ближче до великого пальця.
Так користувач зможе дістатися до кнопок та інших елементів керування у протилежному кутку екрана, не перехоплюючи пристрій другою рукою.
Увімкнути функцію можна у меню Параметри - Доступність - Дотик.
Окрім цього, Apple модифікувала екранну клавіатуру на зовнішньому дисплеї iPhone Duo:
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Паралельно з покращеннями для iPhone Duo, в iOS 27.3 з'явилося масштабне розширення автономних дій голосового асистента Siri AI.
Інструмент отримав здатність виконувати складні ланцюжки команд усередині застосунків: у поштовому клієнті Mail асистент може скасовувати підписки на розсилки та відкликати лист, у Safari - очищати історію перегляду та закривати дублікати вкладок, а у Файлах - впорядковувати контент.
Завдяки інструментарію App Intents розробники сторонніх програм тепер можуть інтегрувати власні скрипти у систему Siri AI.
Також Apple презентувала перероблений додаток "Здоров'я" з двома новими аналітичними секціями.
Так, Insights відображає актуальну інформацію про серцевий ритм і фази сну із персональними підказками від Apple Intelligence, а Longevity розраховує біологічний параметр "Health Age" (вік здоров'я) на основі даних серцево-судинної системи, рівня VO2 max та біомаркерів.
Додатково бета-версія містить режим вертикальних вкладок у Safari та нові стилі оформлення для екранів StandBy.