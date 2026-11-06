Удобное управление одной рукой: iPhone Duo получил новые функции в iOS 27.3

Специальные оптимизации интерфейса для iPhone Duo

Для более удобного использования внешним 5,4-дюймовым OLED-дисплеем iPhone Duo разработчики изменили работу функции Reachability, которая помогает управлять смартфоном одной рукой.

В обычных моделях iPhone эта функция смещает содержимое экрана вниз. На гибком смартфоне все работает иначе: если провести пальцем от левого или правого края дисплея, интерфейс переместится поближе к большому пальцу.

Так пользователь сможет добраться до кнопок и других элементов управления в противоположном углу экрана, не перехватывая устройство другой рукой.

В меню Параметры - Доступность - Прикосновение можно включить функцию.

Кроме того, Apple модифицировала экранную клавиатуру на внешнем дисплее iPhone Duo:

Изменены местами клавиши переключения цифр и вызова эмодзы.

Изменено расположение кнопок микрофона и ввода (Return).

Клавиши стали немного выше и уже, а пробел - шире для уменьшения количества ложных нажатий.

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Автоматизация с Siri AI и аналитика долголетия в приложении "Здоровье"

Параллельно с улучшениями для iPhone Duo, в iOS 27.3 появилось масштабное расширение автономных действий голосового ассистента Siri AI.

Инструмент получил способность выполнять сложные цепочки команд внутри приложений : в почтовом клиенте Mail ассистент может отменять подписки на рассылки и отзывать письмо, в Safari - очищать историю просмотра и закрывать дубликаты вкладок, а в Файлах - упорядочивать контент.

Благодаря инструментарию App Intents, разработчики сторонних программ теперь могут интегрировать собственные скрипты в систему Siri AI.

Также Apple представила переработанное приложение "Здоровье" с двумя новыми аналитическими секциями.

Так, Insights отображает актуальную информацию о сердечном ритме и фазах сна с персональными подсказками от Apple Intelligence, а Longevity рассчитывает биологический параметр "Health Age" на основе данных сердечно-сосудов.

Дополнительно бета-версия содержит режим вертикальных вкладок Safari и новые стили оформления для экранов StandBy.