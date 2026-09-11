Срубят всего 10 деревьев: в КГГА изменили проект строительства теплотрассы на Теремках

При строительстве новой теплосети в Голосеевском районе для жилого массива Теремки смогут сохранить большинство деревьев, но часть придется кронировать.

После итоговой встречи с представителями общественности и специалистами по строительству теплосети в Голосеевском районе, которая должна обеспечить теплом более 200 тысяч жителей жилмассива Теремки, было решено сохранить большую часть деревьев.

В КГГА отметили, что была сформирована оптимизированная схема - удалить придется только 10 деревьев, а остальные 160 - сохранить и часть из них кронировать.

Как отметили в КГГА, были представлены разные варианты прокладки теплосети, однако эксперты считают, что реальной альтернативы действующему проекту не существует из-за сжатых сроков подготовки к отопительному сезону.

Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко презентовал представителям общественности разные варианты строительства, которые были сформированы и рассмотрены.

К их обработке за последний месяц город привлек ученых, экспертов отрасли, в том числе и делегированных общественностью.

"Во время встречи с жителями эксперты также подчеркнули, что полноценной и реалистичной в исполнении альтернативы действующему проекту не существует, учитывая очень сжатые сроки подготовки к зиме", - отметили в КГГА.