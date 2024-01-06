Зрозуміло й прозоро. В ОП пояснили стратегію Росії на даному етапі війни

Як пояснив Подоляк, стратегія Росії полягає у тому, щоб:

"пересидіти" країни демокраї, а також проукраїнську коаліцію. Зокрема песимізувати настрої, щоб категорично не програти й не нести відповідальність за свої злочини;

провокувати будь-які осередки напруженості, ескалації чи конфлікти в різних точках світу, щоб відволікти глобальні ресурси від України.

проводити масовані обстріли України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні геноцидні цілі;

систематично обстрілювати прифронтові міста України, аби використати це як базовий аргумент: "бійтеся нас і далі та погоджуйтеся на наші умови".

продовжувати "м'ясні" штурми на пріоритетних напрямках, щоб мати хоч якісь результати. Це допоможе виправдати внутрішню мілітаризацію.

сформувати стійкий альянс з "максимально негативістськими режимами" - Іраном та КНДР;

нарощувати обсяги пропаганди й втручатись в підсумки виборчих кампаній ключових демократичних країн.

"Проте для всіх цих маніфестних спроб встояти "російській стратегії" протиотрута існує. Саме час її активно застосовувати", - додав радник голови Офісу президента.

Співробітництво Росії з Іраном та КНДР

Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, незважаючи на чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах Америки наразі стурбовані тим, що російські переговори щодо придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Зокрема в Штатах вважають, що Тегеран може розпочати поставки вже цієї весни.

Також в статті зазначається, що ракети Ірану можуть стати доповненням до кілька десятків балістичних ракет КНДР, які вже почала отримувати Росія.