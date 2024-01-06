Зрозуміло й прозоро. В ОП пояснили стратегію Росії на даному етапі війни

На даному етапі війни стратегія Росії є абсолютно зрозумілою й прозорою. Ворог планує "пересидіти" проукраїнську коаліцію, провокувати напруженість в різних точках світу й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як пояснив Подоляк, стратегія Росії полягає у тому, щоб:
"Проте для всіх цих маніфестних спроб встояти "російській стратегії" протиотрута існує. Саме час її активно застосовувати", - додав радник голови Офісу президента.
Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, незважаючи на чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.
Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах Америки наразі стурбовані тим, що російські переговори щодо придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Зокрема в Штатах вважають, що Тегеран може розпочати поставки вже цієї весни.
Також в статті зазначається, що ракети Ірану можуть стати доповненням до кілька десятків балістичних ракет КНДР, які вже почала отримувати Росія.
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