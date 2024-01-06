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Понятно и прозрачно. В ОП объяснили стратегию России на данном этапе войны

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На данном этапе войны стратегия России абсолютно понятна и прозрачна. Враг планирует "пересидеть" проукраинскую коалицию, провоцировать напряженность в разных точках мира и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как пояснил Подоляк, стратегия России заключается в том, чтобы: 

  • "пересидеть" страны демократии, а также проукраинскую коалицию. В частности пессимизировать настроения, чтобы категорически не проиграть и не нести ответственность за свои преступления; 
  • провоцировать любые очаги напряженности, эскалации или конфликты в разных точках мира, чтобы отвлечь глобальные ресурсы от Украины. 
  • проводить массированные обстрелы Украины, чтобы спровоцировать гуманитарные катастрофы и реализовать настоящие геноцидные цели; 
  • систематически обстреливать прифронтовые города Украины, чтобы использовать это как базовый аргумент: "бойтесь нас и дальше и соглашайтесь на наши условия". 
  • продолжать "мясные" штурмы на приоритетных направлениях, чтобы иметь хоть какие-то результаты. Это поможет оправдать внутреннюю милитаризацию. 
  • сформировать устойчивый альянс с "максимально негативистскими режимами" - Ираном и КНДР; 
  • наращивать объемы пропаганды и вмешиваться в итоги избирательных кампаний ключевых демократических стран.

"Однако для всех этих манифестных попыток устоять "российской стратегии" противоядие существует. Самое время его активно применять", - добавил советник главы Офиса президента.

Сотрудничество России с Ираном и КНДР 

Россия активно использует иранские дроны типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Недавно стало известно о том, что в Соединенных Штатах Америки сейчас обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. В частности в Штатах считают, что Тегеран может начать поставки уже этой весной.

Также в статье отмечается, что ракеты Ирана могут стать дополнением к нескольким десяткам баллистических ракет КНДР, которые уже начала получать Россия.

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