Зрозуміло й прозоро. В ОП пояснили стратегію Росії на даному етапі війни
На даному етапі війни стратегія Росії є абсолютно зрозумілою й прозорою. Ворог планує "пересидіти" проукраїнську коаліцію, провокувати напруженість в різних точках світу й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як пояснив Подоляк, стратегія Росії полягає у тому, щоб:
- "пересидіти" країни демокраї, а також проукраїнську коаліцію. Зокрема песимізувати настрої, щоб категорично не програти й не нести відповідальність за свої злочини;
- провокувати будь-які осередки напруженості, ескалації чи конфлікти в різних точках світу, щоб відволікти глобальні ресурси від України.
- проводити масовані обстріли України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи та реалізувати справжні геноцидні цілі;
- систематично обстрілювати прифронтові міста України, аби використати це як базовий аргумент: "бійтеся нас і далі та погоджуйтеся на наші умови".
- продовжувати "м'ясні" штурми на пріоритетних напрямках, щоб мати хоч якісь результати. Це допоможе виправдати внутрішню мілітаризацію.
- сформувати стійкий альянс з "максимально негативістськими режимами" - Іраном та КНДР;
- нарощувати обсяги пропаганди й втручатись в підсумки виборчих кампаній ключових демократичних країн.
"Проте для всіх цих маніфестних спроб встояти "російській стратегії" протиотрута існує. Саме час її активно застосовувати", - додав радник голови Офісу президента.
Співробітництво Росії з Іраном та КНДР
Росія активно використовує іранські дрони типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, незважаючи на чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.
Нещодавно стало відомо про те, що в Сполучених Штатах Америки наразі стурбовані тим, що російські переговори щодо придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Зокрема в Штатах вважають, що Тегеран може розпочати поставки вже цієї весни.
Також в статті зазначається, що ракети Ірану можуть стати доповненням до кілька десятків балістичних ракет КНДР, які вже почала отримувати Росія.
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