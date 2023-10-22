Зростання зв'язків між Китаєм і Росією підвищує ризик для Арктики, - адмірал НАТО

"Ми знаємо, що на борту цих суден перебувають військові вчені. Вони не заявляли, що не будуть використовувати ці кораблі у військових цілях", - заявив він.

За його словами, НАТО стурбована цілями Китаю з огляду на його дедалі тісніші зв'язки з Росією, включно зі співпрацею в галузі енергетики та транспорту, що призвела до різкого збільшення поставок російської нафти в Китай через арктичні води.

Висловлювання Бауера послідували за його виступом на конференції Arctic Circle Assembly в Рейк'явіку, під час якої він висловив занепокоєння зміцненням зв'язків між Росією і Китаєм. Тоді як наміри Росії в Арктиці стають дедалі яснішими, "наміри Китаю щодо цього регіону залишаються непрозорими", - сказав він.

Як перший крок до регулярних невеликих контейнерних перевезень Північним морським шляхом китайське вантажне судно здійснило тримісячний круговий рейс із Балтійського моря до Китаю, а перебудова комерційних зв'язків Росії після вторгнення в Україну призвела до збільшення постачання нафти до Китаю.

"Ми не можемо бути наївними й очікувати, що ці нові маршрути використовуватимуть тільки комерційні судна", - заявив Бауер.

Візит Путіна до Пекіна

Російський диктатор відвідав Китай 18 жовтня. Він із китайським лідером провели переговори в кулуарах форуму. Сі Цзіньпін заявив, що політична взаємна довіра між двома країнами продовжує заглиблюватися, а обсяг двосторонньої торгівлі досяг рекордного рівня.

Також президент Китаю представив свій проект "Один пояс, один шлях" як радикальну альтернативу світовому порядку, який очолює США. Президент РФ підтримав цю заяву.

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