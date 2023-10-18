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Путін сьогодні зустрінеться з Сі Цзіньпінем: про що говоритимуть

Середа 18 жовтня 2023 07:26
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Путін сьогодні зустрінеться з Сі Цзіньпінем: про що говоритимуть Фото: російський диктатор Володимир Путін та Сі Цзіньпін (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 18 жовтня, російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч, як і планувалось, відбудеться під час міжнародного форуму "Один пояс - один шлях". Планується, що основна увага їхніх промов стосуватиметься зауваженнях щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

До цього Росія та Китай заявляли про "відсутність справедливості для палестинців", що нібито послужило фундаментом для конфлікту. Крім цього, Путін неодноразово критикував США за, на його думку, хибний підхід, що "ігнорував незалежність палестинської держави".

Візит Путіна до Пекіну

Зазначимо, що востаннє Путін відвідував Пекін у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення. Він та Сі Цзіньпін оголосили про партнерство "без кордонів", хоча Москва заявляла, що це не означає військовий союз.

Під час нинішньої зустрічі Росія просунутись в укладанні угоди з продажу більшої кількості природного газу до Китаю та планує побудувати трубопровід "Сила Сибіру-2", який пройде через Монголію і матиме річну потужність 50 млрд кубометрів.

Зазначимо, що разом з Путіним до Китаю відправляться глави російських енергетичних компаній "Газпром" і "Роснефть" Олексій Міллер та Ігор Сєчін.

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