Сі Цзіньпін та Путін назвали "Один пояс, один шлях" альтернативою західному світопорядку
Глава Китаю Сі Цзіньпін представив свій проект "Один пояс, один шлях" як радикальну альтернативу світовому порядку, який очолює США. Президент Росії Володимир Путін підтримав цю заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У своїй промові в Пекіні, присвяченій 10-річчю глобального інфраструктурного проекту Китаю, Сі розкритикував односторонні санкції, геополітичне суперництво та політику блоків. Хоча він не назвав жодної країни, ці зауваження були явними посиланнями до політики США щодо Китаю в останні роки, яку Вашингтон охарактеризував як зниження ризиків, але Пекін розглядає як спробу перешкодити його зростаючій потужності.
"Як говориться, коли ви даруєте троянди іншим, аромат залишається на вашій руці, - сказав Сі Цзіньпін. - Іншими словами, допомога іншим - це також допомога собі. Розгляд розвитку інших як загрози або прийняття економічної взаємозалежності як ризику не покращить власне життя і не прискорить розвиток".
Виступаючи відразу після Сі, Путін похвалив цю ініціативу як таку, що узгоджується з метою Росії побудувати альтернативний світопорядок.
"Росію та Китай, як і більшість країн світу, поділяє прагнення до рівноправної та взаємовигідної співпраці… при повазі різноманіття цивілізацій та прав кожної держави до своєї власної моделі розвитку", - сказав президент Росії.
За його словами, китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" "логічно вписується у багатосторонні зусилля щодо зміцнення творчої та конструктивної взаємодії".
Заяви на церемонії відкриття форуму "Один пояс, один шлях" свідчать про прагнення Китаю і Росії звернутися до економік, що розвиваються, так званого Глобального Півдня, що охоплює Південну Америку, Африку та Південно-Східну Азію. США та їхні союзники закликають ці країни підтримати порядок, що ґрунтується на правилах, який дозволив би їм об'єднатися з таких питань, як підтримка України у відсічі вторгненню Путіна.
"Один пояс, один шлях"
Ініціатива "Один пояс, один шлях" стала гарячою точкою між Китаєм і Заходом, а Італія - єдиний член "Великої сімки", яка підписала офіційну угоду про співпрацю з Пекіном, - дала зрозуміти свій намір вийти з нього до кінця року. Тим не менш, Сі, як і раніше, вважає програму привабливою для країн, що розвиваються, які можуть використовувати гроші Китаю і не бачать необхідності займати певну позицію з таких питань, як права людини та територіальний суверенітет.
Для Путіна це рідкісна подорож за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини в Україні. Його візит є демонстрацією підтримки ініціативи "Один пояс, один шлях" і наголошує на тісних зв'язках Москви з Пекіном.
Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії, допомагаючи пом'якшити наслідки західних санкцій для Москви. Востаннє Путін відвідував Китай на зимових Олімпійських іграх у лютому того ж року за кілька тижнів до вторгнення в Україну. На цій зустрічі два лідери домовилися про "безмежну" дружбу і підписали низку довгострокових угод про постачання енергоносіїв.
Форум у Пекіні
Сі Цзіньпін назвав "Один пояс, один шлях" безпрограшним рішенням для Китаю та країн-учасниць. За його словами, документи про співпрацю підписали понад 150 країн та понад 30 міжнародних організацій.
В офіційному документі, опублікованому раніше цього місяця, Пекін назвав цю ініціативу альтернативою переважаючої глобальної економічної моделі, в якій "домінують кілька країн", позиціонуючи себе як лідера світу, що розвивається.
Однак на захід приїхало менше іноземних лідерів порівняно з двома попередніми самітами, у 2017 та 2019 роках, що свідчить про те, що інтерес до ініціативи послабшав. Серед учасників – президент Індонезії Джоко Відодо,прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі, президент Кенії Вільям Руто та президент Чилі Габріель Боріч.
Сі Цзіньпін та Путін провели переговори в кулуарах форуму. Китайський лідер заявив, що політична взаємна довіра між двома країнами продовжує поглиблюватися, а обсяг двосторонньої торгівлі досяг рекордного рівня.
"За 10 років, що минули з 2013 року, ми з паном президентом зустрічалися 42 рази і встановили добрі робочі відносини та глибоку дружбу", - сказав Сі Цзіньпін. Китай готовий працювати з Росією, щоб "захистити міжнародну справедливість і справедливість і зробити внесок у загальний розвиток світу".