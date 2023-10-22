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Растущие связи между Китаем и Россией повышают риск для Арктики, - адмирал НАТО

Фото: адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО (flickr.com/nato)
Автор: Валерия Полищук

НАТО все больше беспокоит китайское судоходство по российскому Северному морскому пути и возможность того, что его коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками китайского военного присутствия в Арктике.

Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы знаем, что на борту этих судов находятся военные ученые. Они не заявляли, что не будут использовать эти корабли в военных целях", - заявил он. 

По его словам, НАТО обеспокоена целями Китая, учитывая его все более тесные связи с Россией, включая сотрудничество в области энергетики и транспорта, которое привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай через арктические воды.

Высказывания Бауэра последовали за его выступлением на конференции Arctic Circle Assembly в Рейкьявике, в ходе которой он выразил обеспокоенность укреплением связей между Россией и Китаем. В то время как намерения России в Арктике становятся все более ясными, "намерения Китая в отношении этого региона остаются непрозрачными", - сказал он.

В качестве первого шага к регулярным небольшим контейнерным перевозкам по Северному морскому пути китайское грузовое судно совершило трехмесячный круговой рейс из Балтийского моря в Китай, а перестройка коммерческих связей России после вторжения на Украину привела к увеличению поставок нефти в Китай.

"Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться только коммерческими судами", - заявил Бауэр.

Визит Путина в Пекин

Российский диктатор посетил Китай 18 октября. Он с китайским лидером провели переговоры в кулуарах форума. Си Цзиньпин заявил, что политическое взаимное доверие между двумя странами продолжает углубляться, а объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня.

Также президент Китая представил свой проект "Один пояс, один путь" как радикальную альтернативу возглавляемому США мировому порядку. Президент РФ поддержал это заявление.

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