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Зростання ВВП України прискорилося попри відключення світла: Мінекономіки назвало причину

Фото: Економіка України зросла на 2,7% у липні 2024 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2024 року зростання валового внутрішнього продукту України прискорилося до 2,7% після 1,6% у червні. Це відбулося через ранній збір врожаю в сільському господарстві завдяки погоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України Мінекономіки.

"У підсумку за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що в цілому відповідає прогнозованим тенденціям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, у липні 2024 року економіка функціонувала в режимі дії надзвичайно жорстких графіків віялових відключень електроенергії через її дефіцит, що ускладнювало економічну активність як підприємств на фоні зростання витрат, так і споживачів товарів та послуг.

Проте, економіці вдалося нівелювати негативний вплив дефіциту електроенергії завдяки:

  • високому рівню адаптивності до складних умов функціонування і досвіду реагування на такі виклики, зокрема наявності в окремих виробників можливості забезпечувати собі стабільний доступ до електроенергії завдяки прямому імпорту;
  • ранньому початку збору врожаю озимих культур через погодний чинник;
  • стабільній роботі Українського морського коридору;
  • суттєвому бюджетному фінансуванню будівництва інженерних споруд.

 

Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році - 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

Крім того, Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.

План розміру бюджетних видатків на безпеку та оборону свідчить про те, що в уряді очікують продовження війни у 2025 році та її закінчення у 2026 році.

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