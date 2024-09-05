Зростання ВВП України прискорилося попри відключення світла: Мінекономіки назвало причину

"У підсумку за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що в цілому відповідає прогнозованим тенденціям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, у липні 2024 року економіка функціонувала в режимі дії надзвичайно жорстких графіків віялових відключень електроенергії через її дефіцит, що ускладнювало економічну активність як підприємств на фоні зростання витрат, так і споживачів товарів та послуг.

Проте, економіці вдалося нівелювати негативний вплив дефіциту електроенергії завдяки: