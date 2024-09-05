Зростання ВВП України прискорилося попри відключення світла: Мінекономіки назвало причину

У липні 2024 року зростання валового внутрішнього продукту України прискорилося до 2,7% після 1,6% у червні. Це відбулося через ранній збір врожаю в сільському господарстві завдяки погоді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України Мінекономіки.
"У підсумку за січень-липень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що в цілому відповідає прогнозованим тенденціям", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в міністерстві, у липні 2024 року економіка функціонувала в режимі дії надзвичайно жорстких графіків віялових відключень електроенергії через її дефіцит, що ускладнювало економічну активність як підприємств на фоні зростання витрат, так і споживачів товарів та послуг.
Проте, економіці вдалося нівелювати негативний вплив дефіциту електроенергії завдяки:
Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році - 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.
Крім того, Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.
План розміру бюджетних видатків на безпеку та оборону свідчить про те, що в уряді очікують продовження війни у 2025 році та її закінчення у 2026 році.