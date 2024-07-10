В уряді погіршили очікування щодо зростання економіки України у 2024 році
Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінекономіки.
Як зазначається в повідомленні, Основні прогнозні макропоказникі економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки було схвалено постановою Кабінету міністрів України від 28.06.2024 №780.
Прогноз розроблено Міністерством економіки України за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.
В процесі розроблення прогнозу, враховуючи уточнення статистичних даних, появу нових даних, зміну припущень, які закладаються до прогнозних розрахунків, був уточнений 2024 рік, як база для розрахунку.
Відповідно за підсумком 2024 року очікується:
- номінальний обсяг ВВП - 7 484,7 млрд грн;
- реальне зростання ВВП на рівні 3,5%;
Нагадаємо, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.
Крім того, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2024 та 2025 роки через наслідки російських ударів про енергетичній інфраструктурі. МВФ очікує, що ВВП України зросте у 2024 році на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5%.