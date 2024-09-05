Рост ВВП Украины ускорился, несмотря на отключения света: Минэкономики назвало причину

В июле 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины ускорился до 2,7% после 1,6% в июне. Это произошло из-за раннего сбора урожая в сельском хозяйстве благодаря погоде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг основных событий в экономике Украины Минэкономики.
"В результате за январь-июль 2024 года рост оценивается на уровне 4,0% [±1%], что в целом соответствует прогнозируемым тенденциям", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, в июле 2024 года экономика функционировала в режиме действия чрезвычайно жестких графиков веерных отключений электроэнергии из-за ее дефицита, что усложняло экономическую активность как предприятий на фоне роста расходов, так и потребителей товаров и услуг.
Однако экономике удалось нивелировать негативное влияние дефицита электроэнергии благодаря:
Напомним, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году - 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.
Кроме того, Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.
План размера бюджетных расходов на безопасность и оборону свидетельствует о том, что правительство ожидает продолжения войны в 2025 году и ее окончания в 2026 году.