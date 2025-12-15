Зростання вартості розподілу може зупинити інвестиції в міні-ТЕЦ і когенерацію, - Оринчак

Різке підвищення тарифів на розподіл газу може підірвати економіку проєктів розподіленої генерації та зупинити інвестиції у критично важливі для енергосистеми міні-ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновниці Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оринчак.

За її словами, розподілена генерація є ключовим елементом енергетичної стійкості країни, особливо в умовах війни, однак різке зростання тарифів на розподіл може звести нанівець позитивні кроки держави у підтримці таких проєктів.

"Це дуже серйозний крок. Дуже серйозний ризик. Тому що розподілена генерація - це наша пріоритет для виживання. Ми це розуміємо, для нашої енергосистеми", - наголосила Оринчак.

Вона звернула увагу, що держава вже пішла на правильні рішення для підтримки когенераційних установок у прифронтових регіонах, зокрема знизила ціну газу до 19 тис. грн та зняла обмеження щодо приєднання об’єктів потужністю до 1 МВт. Водночас, за її словами, підвищення тарифу на розподіл може перекреслити ці стимули.

"Але якщо ми знижуємо цю ціну товару, газу в даному випадку. Проте різко піднімаємо ціну послуг, цього розподілу, то економіка цих проєктів міні-ТЕЦ може посипатися. Інвестор просто не прийде", - зазначила вона.

Оринчак підкреслила, що для об’єктів розподіленої генерації необхідні спеціальні умови або компенсаторні механізми щодо тарифу на розподіл, інакше бюрократичні рішення можуть зупинити децентралізацію енергетики.