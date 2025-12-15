Рост стоимости распределения может остановить инвестиции в мини-ТЭЦ и когенерацию, - Оринчак

Резкое повышение тарифов на распределение газа может подорвать экономику проектов распределенной генерации и остановить инвестиции в критически важные для энергосистемы мини-ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основательницы Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксении Оринчак.

По ее словам, распределенная генерация является ключевым элементом энергетической устойчивости страны, особенно в условиях войны, однако резкий рост тарифов на распределение может свести на нет положительные шаги государства в поддержке таких проектов.

"Это очень серьезный шаг. Очень серьезный риск. Потому что распределенная генерация - это наш приоритет для выживания. Мы это понимаем, для нашей энергосистемы", - подчеркнула Оринчак.

Она обратила внимание, что государство уже пошло на правильные решения для поддержки когенерационных установок в прифронтовых регионах, в частности снизило цену газа до 19 тыс. грн и сняло ограничения по присоединению объектов мощностью до 1 МВт. В то же время, по ее словам, повышение тарифа на распределение может перечеркнуть эти стимулы.

"Но если мы снижаем эту цену товара, газа в данном случае. Однако резко поднимаем цену услуг, этого распределения, то экономика этих проектов мини-ТЭЦ может посыпаться. Инвестор просто не придет", - отметила она.

Оринчак подчеркнула, что для объектов распределенной генерации необходимы специальные условия или компенсаторные механизмы по тарифу на распределение, иначе бюрократические решения могут остановить децентрализацию энергетики.