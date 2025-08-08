Зростання цін та падіння гривні: чого побоюються українці

У липині 2025 року економічні очікування українців майже не змінилися. Водночас інфляційні та девальваційні настрої погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс споживчих настроїв склав 76,4 пунктів, що на 0,7 п. вище за показник червня.



Індекс поточного становища зріс і складає 59,3 п., що на 2,1 п. вище за рівень цього показника у червні. Індекс економічних очікувань у липні знизився на 0,2 п. та складає 87,9 п.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2,7 п. та складає 125,8 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,7 п. та складає 183,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 3,1 п. та складає 149,2 п.



"Починаючи з квітня основні показники стабілізувалися і загалом не змінюються суттєво. У липні ми не спостерігаємо жодних статистично значущих змін у споживчих настроях порівняно з червнем", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.