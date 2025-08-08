ua en ru
Украина, Пятница 08 августа 2025 12:02
UA EN RU
Рост цен и падение гривны: чего опасаются украинцы Фото: рост цен стал больше волновать украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июле 2025 года экономические ожидания украинцев почти не изменились. В то же время инфляционные и девальвационные настроения ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс потребительских настроений составил 76,4 пунктов, что на 0,7 п. выше показателя июня.
Индекс текущего положения вырос и составляет 59,3 п., что на 2,1 п. выше уровня этого показателя в июне. Индекс экономических ожиданий в июле снизился на 0,2 п. и составляет 87,9 п.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 2,7 п. и составляет 125,8 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,7 п. и составляет 183,7 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,1 п. и составляет 149,2 п.
"Начиная с апреля основные показатели стабилизировались и в целом не меняются существенно. В июле мы не наблюдаем никаких статистически значимых изменений в потребительских настроениях по сравнению с июнем", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Напомним, правительство Украины ожидает, что инфляция Украине останется высокой в 2026 году - 9-10%.

НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%).

