Як зростатимуть ціни в Україні: Кабмін оновив прогноз до 2028 року

Фото: ціни в Україні наступного року зростуть на 9-10% (Getty Images)

Зростання цін в Україні поступово уповільниться. Але наступного року інфляція буде досить високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 серпня 2025 р. № 946.

Постановою схвалений Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії. За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме: 2026 рік - 8,6%,

2027 рік - 5,9%,

2028 рік - 5,3%. За другим сценарієм зарплата становитиме: 2026 рік - 9,9%,

2027 рік - 9,4%,

2028 рік - 7,5%. Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.