Як зростатимуть ціни в Україні: Кабмін оновив прогноз до 2028 року
Зростання цін в Україні поступово уповільниться. Але наступного року інфляція буде досить високою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 серпня 2025 р. № 946.
Постановою схвалений Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.
Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.
За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме:
- 2026 рік - 8,6%,
- 2027 рік - 5,9%,
- 2028 рік - 5,3%.
За другим сценарієм зарплата становитиме:
- 2026 рік - 9,9%,
- 2027 рік - 9,4%,
- 2028 рік - 7,5%.
Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.
Інфляція в Україні
Споживча інфляція в Україні у червні 2025 року уповільнилась до 14,3%.
НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження триватиме - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться лише у 2027 році.