ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як зростатимуть ціни в Україні: Кабмін оновив прогноз до 2028 року

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 11:25
UA EN RU
Як зростатимуть ціни в Україні: Кабмін оновив прогноз до 2028 року Фото: ціни в Україні наступного року зростуть на 9-10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зростання цін в Україні поступово уповільниться. Але наступного року інфляція буде досить високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 серпня 2025 р. № 946.

Постановою схвалений Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

Прогноз містить два сценарії розвитку подій: оптимістичний, який містить "припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року", та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.

За першим сценарієм інфляція (грудень до грудня) становитиме:

  • 2026 рік - 8,6%,
  • 2027 рік - 5,9%,
  • 2028 рік - 5,3%.

За другим сценарієм зарплата становитиме:

  • 2026 рік - 9,9%,
  • 2027 рік - 9,4%,
  • 2028 рік - 7,5%.

Як зростатимуть ціни в Україні: Кабмін оновив прогноз до 2028 року

Чинний прогноз уряду на 2025 рік передбачає інфляцію грудень до грудня на рівні 9,5%.

Інфляція в Україні

Споживча інфляція в Україні у червні 2025 року уповільнилась до 14,3%.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження триватиме - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться лише у 2027 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфляція в Україні
Новини
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки