UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зростання цін на продукти в Україні різко сповільнилося: що подешевшало за останній рік

Фото: продукти подорожчали на 2,6% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в Україні в лютому 2024 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 2,6%. За останній місяць продукти подорожчали на 0,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали олія – на 10,2% молоко – на 9,6%, м'ясо та м'ясопродукти – на 9,1%, сир та м'який сир – на 8,5%.

Також подорожчали безалкогольні напої на 6,3%, хліб – на 5,5%, риба та продукти з риби – на 4,7%, овочі – на 3,7%.

Водночас макаронні вироби подешевшали на 0,1%, хліб та хлібопродукти – на 2,5%, цукор – на 10,5%, яйця – на 16,7%, олія – на 16,7%, цукор – на 20,0%.

Продуктова інфляція в Україні

Зростання цін на продукти в Україні суттєво сповільнилося наприкінці 2023 року завдяки рекордному врожаю, а також ускладненням експорту через західний кордон.

За прогнозом НБУ, вплив цих факторів збережеться також у першому півріччі 2024 року. Тому продовольча інфляція залишиться низькою (до 3% у річному обчисленні).

НБУ очікує, що у другому півріччі 2024 року продовольча інфляція прискориться на тлі низької бази порівняння через менші врожаї внаслідок очікуваного повернення погодних умов до середньокліматичних норм.

Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиЦіни в Україні