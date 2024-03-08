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Рост цен на продукты в Украине резко замедлился: что подешевело за последний год

Фото: продукты подорожали на 2,6% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в Украине в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 2,6%. За последний месяц продукты подорожали на 0,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали масло - на 10,2% молоко - на 9,6%, мясо и мясопродукты - на 9,1%, сыр и творог - на 8,5%.

Также подорожали безалкогольные напитки на 6,3%, хлеб - на 5,5%, рыба и продукты из рыбы - на 4,7%, овощи - на 3,7%.

В то же время макаронные изделия подешевели на 0,1%, хлеб и хлебопродукты - на 2,5%, сахар - на 10,5%, яйца - на 16,7%, подсолнечное масло - на 16,7%, сахар - на 20,0%.

Продуктовая инфляция в Украине

Рост цен на продукты в Украине существенно замедлился в конце 2023 года благодаря рекордному урожаю, а также усложнением экспорта через западную границу.

По прогнозу НБУ, воздействие этих факторов сохранится также в первом полугодии 2024 года. Поэтому продовольственная инфляция останется низкой (до 3% в годовом исчислении).

НБУ ожидает, что во втором полугодии 2024 продовольственная инфляция ускорится на фоне низкой базы сравнения из-за меньших урожаев вследствие ожидаемого возвращения погодных условий к среднеклиматическим нормам.

Однако если не будет существенных шоков предложения, с 2025 года продовольственная инфляция замедлится до 3%.

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Государственная служба статистикиЦены в Украине