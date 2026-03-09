Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім

Кабінет міністрів опрацює варіанти заходів підтримки для споживачів через подорожчання палива. Йдеться про тих українців, які найбільше потребуватимуть допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко за підсумками зустрічі з представниками паливного ринку.
За словами Свириденко, Міністерство економіки разом із Мінфіном та Міненерго вже опрацьовують моделі допомоги для тих категорій громадян, які найбільше її потребують через ріст цін на АЗС. Крім того, на зустрічі було обговорено:
Прем'єр підкреслила, що нинішня ситуація на ринку спричинена переважно зовнішніми факторами, проте спільним завданням уряду та бізнесу є забезпечення безперебійної наявності пального по всій країні.
Нагадаємо, зростання цін на українських заправках сталося минулого тижня на тлі ескалації на Близькому Сході та ажіотажу серед водіїв.
Вже сьогодні світова ціна на нафту перебила позначку в понад 100 доларів за барель, що може спричинити нове зростання цін на пальне в Україні.
Але експерти заспокоюють: попри зростання вартості нових партій, ціна на АЗС України навряд чи сягне позначки у 100 грн за літр, адже більшість компаній уже заклали можливі ризики у поточну вартість.
За останній тиждень дизельне пальне на популярних заправках подорожчало в середньому на 1-3 грн. А от бензин та газ поки тримаються на цінах, що і минулої п'ятниці.
Так, на ОККО та WOG бензин А-95 коштує близько 70,99 грн, преміальний - 73,99 грн. Дизель - від 73,99 грн.
"Укрнафта": утримує нижчі ціни - А-95 по 68,99 грн, дизель - 68,99 грн.
Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет заявив, що чекає від мереж АЗС пояснень щодо причин підняття цін, а президент Володимир Зеленський наголосив, що державна "Укрнафта" зменшить націнку для стабілізації ринку.