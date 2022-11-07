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Рост цен компенсируют: в Кабмине анонсировали индексацию пенсий весной следующего года

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 11:04
Рост цен компенсируют: в Кабмине анонсировали индексацию пенсий весной следующего года Фото: индексация пенсий в Украине планируется в марте 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Плановая индексация пенсий в Украине ожидается в марте 2023 года, как предусмотрено законодательством. Рост цен будет компенсирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

По ее словам, финансовое состояние Пенсионного фонда сейчас удовлетворительное, дефицита нет, все пенсии выплачиваются вовремя.

"И мы убеждены, что именно так будет в следующем году. И мы планируем уверенно индексацию пенсий на уровень инфляции. То есть пенсионеры уже с марта смогут почувствовать рост или по крайней мере выравнивание на уровень инфляции своих пенсий", - сказала она.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.

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