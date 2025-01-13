Зростання попиту на валюту на початку року спричинило новий стрибок долара

НБУ протягом тижня 6-10 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,039 млрд доларів.

Це на 40% більше, ніж протягом попереднього тижня 30 грудня 2024 року - 3 січня 2025 року - 744,10 млн доларів.

Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекрило інтервенції на міжбанку.

Крім того, на початку року Україна вже отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара знову зріс і досяг історичного максимуму - 42,28 грн/долар. За тиждень долар подорожчав на 20 копійок.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара зріс на 35 копійок до 43,05 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, надходження міжнародної допомоги 2024 року не тільки компенсувало продаж валюти Нацбанком і виплати за зовнішнім боргом країни, а й дало змогу наростити міжнародні резерви. Їхній обсяг досяг рекордного рівня - 43,8 млрд доларів.

За його словами, у НБУ достатньо інструментів і ресурсів для збереження стійкої ситуації на валютному ринку.