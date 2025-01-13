Рост спроса на валюту в начале года вызвал новый скачок доллара

НБУ в течение недели 6-10 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,039 млрд долларов.

Это на 40% больше, чем в течение предыдущей недели 30 декабря 2024 года - 3 января 2025 года - 744,10 млн долларов.

Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекрыло интервенции на межбанке.

Кроме того, в начале года Украина уже получила 3 млрд евро от ЕС за счет замороженных российских активов.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара снова вырос и достиг исторического максимума - 42,28 грн/доллар. За неделю доллар подорожал на 20 копеек.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 35 копеек до 43,05 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, поступление международной помощи в 2024 году не только компенсировало продажу валюты Нацбанком и выплаты по внешнему долгу страны, но позволило нарастить международные резервы. Их объем достиг рекордного уровня - 43,8 млрд доларов.

По его словами, у НБУ достаточно инструментов и ресурсов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке.