Зростання курсу долара та собівартості житла: що буде з цінами на новобудови восени

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Переїзд на захід: через обстріли 30–40% запитів на житло в безпечних регіонах надходять від мешканців Києва, Дніпра, Харкова та Запоріжжя.

через обстріли 30–40% запитів на житло в безпечних регіонах надходять від мешканців Києва, Дніпра, Харкова та Запоріжжя. Курс долара: наближення долара до 46,5-47 грн восени та здорожчання матеріалів спонукатимуть переглядати ціни на новобудови.

наближення долара до 46,5-47 грн восени та здорожчання матеріалів спонукатимуть переглядати ціни на новобудови. Формат житла: 65% релокантів шукають квартири 50–80 м² із розтермінуванням від 2 років, а 80% купують нове житло лише після продажу старого.

65% релокантів шукають квартири 50–80 м² із розтермінуванням від 2 років, а 80% купують нове житло лише після продажу старого. Нові пріоритети: безпека, висока готовність об'єкта, автономність та готові квартири з ремонтом.

Зміна географії попиту

Через систематичні обстріли мешканці сходу, півдня, півночі та центру України дедалі частіше розглядають переїзд до безпечніших західних областей як постійне рішення, зазначають аналітики будівельної компанії Gazda.

Як розповіла Маріанна Бігунець, від початку літа 30–40% звернень у компанію щодо купівлі житла в безпечних регіонах надходять від мешканців Києва та області, Дніпра, Харкова й Запоріжжя.

За її словами, це поки лише емоційна реакція на обстріли, а не стійкий тренд, однак тривала невизначеність дедалі частіше спонукає людей із фінансовою можливістю замислитися про переїзд.

За базовим сценарієм аналітиків компанії можливе наближення курсу долара до 46,5-47 гривень та послаблення гривні в межах 3-4% може вплинути на рішення громадян про переїзд та на зростання собівартості будівництва.

Хоча зростання курсу не означатиме різкого подорожчання всього первинного ринку, проте валютний фактор залишатиметься важливим, через залежність будівельних матеріалів, інженерного обладнання та комплектуючих від курсу долара чи євро, пояснює Маріанна Бігунець.

Зростання попиту на первинному ринку, додає експертка, може бути також через прагнення людей перевести частину заощаджень у матеріальний актив.

Яке житло шукають українці

За даними Маріанни Бігунець, 65% запитів релокантів припадає на квартири 50–80 м² із розтермінуванням від двох років та першим внеском 30–50%. При цьому 80% покупців планують придбати нове житло лише після продажу наявної нерухомості.

Головними критеріями, вказує вона, для вибору житла стають: безпечна локація, висока готовність об’єкта та прогнозованість витрат.

Безпека залишається головним критерієм, тому західні області приваблюють тих, хто шукає квартиру для постійного проживання або як резервний варіант через нижчу частоту обстрілів та близькість до кордону, розповідає Бігунець.

Крім того, критичною стає прогнозованість бюджету. Через прагнення швидко переїхати зростає попит на квартири з готовим оздобленням, що дозволяє зафіксувати витрати й уникнути тривалого ремонту.

"У найближчі місяці поведінку покупців визначатимуть насамперед безпекова ситуація, валютні очікування, фінансові можливості родин та готовність об’єктів. Водночас нинішнє збільшення кількості звернень ще не дає підстав говорити про сформований ринковий тренд", – резюмує Маріанна Бігунець.