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Зростання економіки України сповільнилося: Держстат оцінив ВВП за останній квартал

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 15:58
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Зростання економіки України сповільнилося: Держстат оцінив ВВП за останній квартал Фото: економіка України зросла на 2,0% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту України (ВВП) за третій квартал 2024 року. Зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП зріс на 2,0%. Це нижче зростання в першому кварталі, коли економіка зросла на 6,5%, і в другому кварталі (3,7%).

Зростання економіки України сповільнилося: Держстат оцінив ВВП за останній квартал

Прогнози зростання економіки України

Нагадаємо, економіка України загальмувала в другому кварталі 2024 року через відключення світла. Через це Міністерство економіки погіршило очікування зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.

Крім того, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

МВФ у грудні оприлюднив два сценарії для України. Базовий сценарій - війна закінчиться в четвертому кварталі 2025 року. У такому разі економіка України зросте на 2,5-3,5% наступного року. Зростання прискориться у 2026 році до 5,3%.

Негативний сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року. У такому разі прогнозується падіння ВВП на 2,5% у 2025 році та нульове зростання у 2026 році.

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Державна служба статистики ВВП
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