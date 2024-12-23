ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рост экономики Украины замедлился: Госстат оценил ВВП за последний квартал

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 15:58
UA EN RU
Рост экономики Украины замедлился: Госстат оценил ВВП за последний квартал Фото: экономика Украины выросла на 2,0% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины (ВВП) за третий квартал 2024 года. Рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 2,0%. Это ниже роста в первом квартале, когда экономика выросла на 6,5%, и во втором квартале (3,7%).

Рост экономики Украины замедлился: Госстат оценил ВВП за последний квартал

Прогнозы роста экономики Украины

Напомним, экономика Украины затормозила во втором квартале 2024 года из-за отключений света. Поэтому Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

Кроме того, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

МВФ в декабре обнародовал два сценария для Украины. Базовый сценарий - война закончится в четвертом квартале 2025 года. В таком случае экономика Украины вырастет на 2,5-3,5% в следующем году. Рост ускорится в 2026 году до 5,3%.

Негативный сценарий предполагает, что война продлится до середины 2026 года. В таком случае прогнозируется падение ВВП на 2,5% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики ВВП
NEWS
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ