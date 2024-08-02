Зростання економіки України у 2024 році пришвидшиться: оновлений прогноз НБУ

Економіка в першій половині 2024 року

Як зазначається у звіті, на початку 2024 року економіка України демонструвала значний імпульс до зростання. Реальний ВВП у І кварталі зріс на 6,5% р/р, що відчутно перевищило оцінки НБУ.

У ІІ кварталі 2024 року, за оцінками НБУ, зростання ВВП залишалося порівняно високим (3,7% р/р). Його підтримували нарощування видатків бюджету, швидший, ніж торік, збір врожаю ранніх зернових та подальше відновлення у тваринництві, стабільна робота морського коридору.

Водночас тривалі відключення е/е в ІІ кварталі призвели до помітного погіршення ділових і споживчих настроїв та послаблення економічної активності в низці секторів, насамперед енергоємних, потреби яких складно забезпечити засобами автономного живлення (окремі напрями харчової промисловості, тваринництва, важкої промисловості). Стримували економічну активність у ІІ кварталі й посилення кадрових проблем, а також збільшення часу повітряних тривог, додали в НБУ.

Прогноз до кінця року

За прогнозом НБУ, у другому півріччі економічна активність надалі сповільнюватиметься насамперед через вищі дефіцити е/е.

"Ліпші за очікування результати І кварталу 2024 року, дещо вищі оцінки врожаїв за рахунок збільшення посівних площ та ширший дефіцит бюджету зумовили поліпшення прогнозу реального ВВП у 2024 році до 3,7%", - йдеться в огляді.

Більші дефіцити е/е, ніж раніше очікувалося, стримуватимуть зростання ВВП на всьому прогнозному горизонті. Інший чинник, який обмежуватиме відновлення економіки, - брак працівників. Проте завдяки м’якій фіскальній політиці, пожвавленню зовнішнього попиту, а також уже продемонстрованій високій адаптивності бізнесу й населення та подальшій нормалізації економічних умов, економіка зростатиме на 4-5% у 2025–2026 роках.

Однак ВВП усе ще перебуватиме нижче свого потенційного рівня, що стримуватиме інфляційний тиск, зазначили в НБУ.

"НБУ припускає поступову нормалізацію економічної діяльності з урахуванням високої адаптивності бізнесу та населення, що була одним з основних чинників відновлення економічної активності з середини 2022 року. Ризики, пов’язані з перебігом війни, є визначальними для цього макроекономічного прогнозу. Тривала війна високої інтенсивності, зокрема, може суттєво позначатись на всіх показниках цього прогнозу", - йдеться в прогнозі.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, після цього у 2023 році зріс на 5,3%.

Міністерство економіки погіршило очікування щодо зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%. Крім того, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2024 та 2025 роки через наслідки російських ударів про енергетичній інфраструктурі. МВФ очікує, що ВВП України зросте у 2024 році на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5%.