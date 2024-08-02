Рост экономики Украины в 2024 году ускорится: обновленный прогноз НБУ

Экономика в первой половине 2024 года

Как отмечается в отчете, в начале 2024 экономика Украины демонстрировала значительный импульс к росту. Реальный ВВП в I квартале вырос на 6,5% г/г, что значительно превысило оценки НБУ.

Во ІІ квартале 2024 года, по оценкам НБУ, рост ВВП оставался сравнительно высоким (3,7% г/г). Его поддерживали наращивание расходов бюджета, быстрее, чем в прошлом, сбор урожая ранних зерновых и последующее восстановление в животноводстве, стабильная работа морского коридора.

В то же время длительные отключения э/э во II квартале привели к заметному ухудшению деловых и потребительских настроений и ослаблению экономической активности в ряде секторов, прежде всего энергоемких, потребности которых сложно обеспечить средствами автономного питания (отдельные направления пищевой промышленности, животноводства, тяжелой промышленности). Сдерживали экономическую активность во ІІ квартале и усугубление кадровых проблем, а также увеличение времени воздушных тревог, добавили в НБУ.

Прогноз до конца года

По прогнозу НБУ, во втором полугодии экономическая активность в дальнейшем будет замедляться прежде всего из-за более высоких дефицитов э/э.

"Лучшие ожидания результатов I квартала 2024 года, несколько выше оценки урожаев за счет увеличения посевных площадей и более широкий дефицит бюджета обусловили улучшение прогноза реального ВВП в 2024 году до 3,7%", - говорится в обзоре.

Большие дефициты э/э, чем ожидалось ранее, будут сдерживать рост ВВП на всем прогнозном горизонте. Другой фактор, который будет ограничивать восстановление экономики – нехватка работников. Однако благодаря мягкой фискальной политике, оживлению внешнего спроса, а также уже продемонстрированной высокой адаптивности бизнеса и населения и последующей нормализации экономических условий экономика будет расти на 4-5% в 2025-2026 годах.

Однако ВВП все еще будет находиться ниже своего потенциального уровня, сдерживающего инфляционное давление, отметили в НБУ.

"НБУ предполагает постепенную нормализацию экономической деятельности с учетом высокой адаптивности бизнеса и населения, которая была одним из основных факторов возобновления экономической активности с середины 2022 года. Риски, связанные с течением войны, являются определяющими для этого макроэкономического прогноза. Длительная война высокой интенсивности, в частности, может существенно отразиться на всех показателях этого прогноза", - говорится в прогнозе.

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, в 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, после чего в 2023 году вырос на 5,3%.

Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%. Кроме того, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2024 и 2025 годы из-за последствий российских ударов об энергетической инфраструктуре. МВФ ожидает, что ВВП Украины вырастет в 2024 году на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 год ухудшился до 5%.