ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Від чого залежить курс долара та яким він буде найближчим часом: прогноз до кінця року

Україна, Четвер 21 грудня 2023 10:29
UA EN RU
Від чого залежить курс долара та яким він буде найближчим часом: прогноз до кінця року Фото: готівковий курс залежить від міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Наразі готівковий валютний ринок в Україні майже повністю залежить від міжбанку. Міжбанківський курс є основою для курсоутворення з додаванням незначної комісії фінустанов.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Така ситуація збережеться і в перспективі наступних тижнів", - сказав він.

За його словами, ситуацію на ринку формуватиме міжбанк, на якому діє режим "керованої гнучкості" з втручанням регулятора для збалансування попиту та пропозиції, коли для цього виникає потреба.

"Зараз різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищує 50-60 копійок, однак ми припускаємо, що в подальші тижні можливий "рух" до подальшого зближення курсів (тобто міжкурсова різниця буде скорочуватись і не виключено, що в останні дні року вона буде майже нульовою)", - сказав він.

Лєсовий прогнозує, що коливання перебувають в очікуваних межах: до кінця поточного тижня (до 24 грудня) курсовий коридор на готівковому ринку очікується на рівні 36,8-37,8 грн/долар та 39-41 грн/євро. Щодо поточних змін та різниці між курсом покупки та продажу на готівковому ринку, то вони в середньому не перевищують 0,3 грн.

Експерт очікує, що в останній тиждень року ситуація на валютному ринку може бути такою:

  • 1) Валютні зміни на міжбанку відбуватимуться в межах 37-37,75 грн/долар та 39-40,5 грн/євро;
  • 2) Різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку буде мінімальною - до 0,1 грн;
  • 3) Поточні коливання на міжбанку будуть до 0,2 грн;
  • 4) На готівковому ринку межі курсових змін будуть на рівні 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро;
  • 5) Між курсами покупки та продажу валюти, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, не перевищить 0,2 грн.

"Отже, протягом наступного тижня ринок житиме в умовах частих, але несуттєвих курсових змін, ситуація на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку та обсягів валютних інтервенцій регулятора, спрямованих на вдоволення попиту. Міжкурсова різниця скорочуватиметься надалі й не виключено, що в кінці року вона буде майже "на нулі", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс приблизно на 60 копійок до 37,60 гривень. На готівковому ринку курс підвищився до 38,20 гривень. Курс рухаються синхронно, а різниця зберігається.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб
Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році