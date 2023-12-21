Рост доллара замедлился: НБУ обновил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Валюта дорожает десятый день подряд, обновляя максимумы, но сегодня рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 22 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5964 гривен за 1 доллар (+0,0448 грн).

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Курс евро составит 41,2846 гривен за 1 евро (+0,2182 грн). Это исторический максимум. Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

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На межбанке сегодня курс снизился на 1 копейку до 37,60-37,62 грн/доллар (покупка-продажа).



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На наличном рынке курс вырос на 35 копеек до 38,25 гривен за доллар.

Прогноз до конца года

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуацию на рынке формирует межбанк, на котором действует режим "управляемой гибкости" с вмешательством регулятора для сбалансирования спроса и предложения.

Межбанковский курс является основой для курсообразования на наличном рынке с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50-60 копеек, однако что в последующие недели возможно движение к дальнейшему сближению курсов (т.е. межкурсовая разница будет сокращаться и не исключено, что в последние дни года она будет почти нулевой), отметил банкир.

За последнюю неделю курс доллара вырос примерно на 70 копеек как на межбанке, так и на наличном рынке.