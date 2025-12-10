Зростає ризик проникнення ДРГ в Україну з Придністров'я, - джерела

Зазначається, що на тимчасово окупованій Росією території Молдови (Придністровський регіон, так звана "ПМР") посилено мобілізаційні заходи. До "військових формувань" невизнаної республіки викликають резервістів, а на складах ведеться розконсервація озброєння.

Окрім цього, за деякими даними, на території "ПМР" розгорнули виробництво БПЛА в інтересах російських окупантів. Відкрито центри навчання операторів дронів.

Заходи, які реалізують окупанти, спрямовані на посилення російської присутності в окупованому регіоні Молдови. Таким чином РФ сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та створити точку напруги на кордоні з південними регіонами - через дії росіян ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає.

Окрім того, Кремль відправляє у "ПМР" власну агентуру та планує посилити залежність псевдореспубліки від російського газу. Це, на думку росіян, може підняти імідж проросійських ватажків та наростити "військовий контингент" у псевдореспубліці - щоб вдатися до військової ескалації, коли все буде готове.