Зростає ризик проникнення ДРГ в Україну з Придністров'я, - джерела

Значно зріс ризик проникнення в Україну російських диверсійно-розвідувальних груп з території Придністров'я. Кремль хоче відволікти частину ресурсів України на протистояння загрозам з території "ПМР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що на тимчасово окупованій Росією території Молдови (Придністровський регіон, так звана "ПМР") посилено мобілізаційні заходи. До "військових формувань" невизнаної республіки викликають резервістів, а на складах ведеться розконсервація озброєння.
Окрім цього, за деякими даними, на території "ПМР" розгорнули виробництво БПЛА в інтересах російських окупантів. Відкрито центри навчання операторів дронів.
Заходи, які реалізують окупанти, спрямовані на посилення російської присутності в окупованому регіоні Молдови. Таким чином РФ сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та створити точку напруги на кордоні з південними регіонами - через дії росіян ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає.
Окрім того, Кремль відправляє у "ПМР" власну агентуру та планує посилити залежність псевдореспубліки від російського газу. Це, на думку росіян, може підняти імідж проросійських ватажків та наростити "військовий контингент" у псевдореспубліці - щоб вдатися до військової ескалації, коли все буде готове.
Придністровська молдавська республіка (ПМР) - це невизнана квазідержава на території Молдови. Вона охоплює всю молдовську частину Лівого берега Дністра та має невеликий анклав на Правому березі. Попри невизнання ця "недореспубліка" керується власними органами влади та спирається на підрозділи російських "миротворців" - це єдине, що досі дозволяє Придністров'ю існувати.
Зазначимо, що до складу "Окремого угруповання російських військ" (ОГРВ), яке дислокується у самопроголошеній "Придністровській молдавській республіці", зараз входить тисяча з гаком озброєних людей, за даними посла України в Молдові.