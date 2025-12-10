Растет риск проникновения ДРГ в Украину из Приднестровья, - источники

Значительно возрос риск проникновения в Украину российских диверсионно-разведывательных групп с территории Приднестровья. Кремль хочет отвлечь часть ресурсов Украины на противостояние угрозам с территории "ПМР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что на временно оккупированной Россией территории Молдовы (Приднестровский регион, так называемая "ПМР") усилены мобилизационные мероприятия. В "военные формирования" непризнанной республики вызывают резервистов, а на складах ведется расконсервация вооружения.
Кроме этого, по некоторым данным, на территории "ПМР" развернули производство БПЛА в интересах российских оккупантов. Открыты центры обучения операторов дронов.
Мероприятия, которые реализуют оккупанты, направлены на усиление российского присутствия в оккупированном регионе Молдовы. Таким образом РФ надеется дестабилизировать обстановку в Молдове и создать точку напряжения на границе с южными регионами - из-за действий россиян риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины растет.
Кроме того, Кремль отправляет в "ПМР" собственную агентуру и планирует усилить зависимость псевдореспублики от российского газа. Это, по мнению россиян, может поднять имидж пророссийских главарей и нарастить "военный контингент" в псевдореспублике - чтобы прибегнуть к военной эскалации, когда все будет готово.
Приднестровская молдавская республика (ПМР) - это непризнанное квазигосударство на территории Молдовы. Она охватывает всю молдавскую часть Левого берега Днестра и имеет небольшой анклав на Правом берегу. Несмотря на непризнание, эта "недореспублика" управляется собственными органами власти и опирается на подразделения российских "миротворцев" - это единственное, что до сих пор позволяет Приднестровью существовать.
Отметим, что в состав "Отдельной группировки российских войск" (ОГРВ), которая дислоцируется в самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республике", сейчас входит тысяча с лишним вооруженных людей, по данным посла Украины в Молдове.