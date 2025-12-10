Растет риск проникновения ДРГ в Украину из Приднестровья, - источники

Отмечается, что на временно оккупированной Россией территории Молдовы (Приднестровский регион, так называемая "ПМР") усилены мобилизационные мероприятия. В "военные формирования" непризнанной республики вызывают резервистов, а на складах ведется расконсервация вооружения.

Кроме этого, по некоторым данным, на территории "ПМР" развернули производство БПЛА в интересах российских оккупантов. Открыты центры обучения операторов дронов.

Мероприятия, которые реализуют оккупанты, направлены на усиление российского присутствия в оккупированном регионе Молдовы. Таким образом РФ надеется дестабилизировать обстановку в Молдове и создать точку напряжения на границе с южными регионами - из-за действий россиян риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины растет.

Кроме того, Кремль отправляет в "ПМР" собственную агентуру и планирует усилить зависимость псевдореспублики от российского газа. Это, по мнению россиян, может поднять имидж пророссийских главарей и нарастить "военный контингент" в псевдореспублике - чтобы прибегнуть к военной эскалации, когда все будет готово.