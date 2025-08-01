Зросла кількість жертв цинічного удару РФ по п'ятиповерхівці у Краматорську

"За 31 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення", - повідомив він.

До цього місцева влада заявляла, що внаслідок атаки російських окупантів одна людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Оновлено о 10:00

Краматорська міська рада повідомила, що від отриманих поранень в лікарні померла жінка 1970 року народження. Таким чином кількість жертв зросла до трьох осіб.

Пошуково-рятувальна операція триває, працюють всі відповідні служби.