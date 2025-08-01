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Зросла кількість жертв цинічного удару РФ по п'ятиповерхівці у Краматорську

Фото: кількість жертв у Краматорську зросла до двох осіб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці у Краматорську зросла. Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.

"За 31 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення", - повідомив він.

До цього місцева влада заявляла, що внаслідок атаки російських окупантів одна людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Оновлено о 10:00

Краматорська міська рада повідомила, що від отриманих поранень в лікарні померла жінка 1970 року народження. Таким чином кількість жертв зросла до трьох осіб.

Пошуково-рятувальна операція триває, працюють всі відповідні служби.

Удар по Краматорську

Нагадаємо, у четвер, 31 липня, у Краматорську Донецької області пролунали вибухи. Над містом помітили дим.

Як пізніше стало відомо, війська РФ обстріляли п’ятиповерхівку у Краматорську. За словами місцевої влади, удар по будинку був прицільним.

Унаслідок удару половина багатоповерхівки була зруйнована вщент. Як виглядає п'ятиповерхівка після обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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