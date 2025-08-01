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Возросло количество жертв циничного удара РФ по пятиэтажке в Краматорске

Фото: количество жертв в Краматорске возросло до двух человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество жертв удара по пятиэтажке в Краматорске возросло. В результате вражеской атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

"За 31 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Краматорске. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения", - сообщил он.

До этого местные власти заявляли, что в результате атаки российских оккупантов один человек погиб, еще 11 - получили ранения.

Обновлено в 10:00

Краматорский городской совет сообщил, что от полученных ранений в больнице умерла женщина 1970 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до трех человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, работают все соответствующие службы.

Удар по Краматорску

Напомним, в четверг, 31 июля, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. Над городом заметили дым.

Как позже стало известно, войска РФ обстреляли пятиэтажку в Краматорске. По словам местных властей, удар по дому был прицельным.

В результате удара половина многоэтажки была разрушена до основания. Как выглядит пятиэтажка после обстрела - в материале РБК-Украина.

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