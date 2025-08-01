Возросло количество жертв циничного удара РФ по пятиэтажке в Краматорске

Количество жертв удара по пятиэтажке в Краматорске возросло. В результате вражеской атаки погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.
"За 31 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Краматорске. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения", - сообщил он.
До этого местные власти заявляли, что в результате атаки российских оккупантов один человек погиб, еще 11 - получили ранения.
Обновлено в 10:00
Краматорский городской совет сообщил, что от полученных ранений в больнице умерла женщина 1970 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до трех человек.
Поисково-спасательная операция продолжается, работают все соответствующие службы.
Напомним, в четверг, 31 июля, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. Над городом заметили дым.
Как позже стало известно, войска РФ обстреляли пятиэтажку в Краматорске. По словам местных властей, удар по дому был прицельным.
В результате удара половина многоэтажки была разрушена до основания. Как выглядит пятиэтажка после обстрела - в материале РБК-Украина.