Возросло количество жертв циничного удара РФ по пятиэтажке в Краматорске

"За 31 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Краматорске. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения", - сообщил он.

До этого местные власти заявляли, что в результате атаки российских оккупантов один человек погиб, еще 11 - получили ранения.

Обновлено в 10:00

Краматорский городской совет сообщил, что от полученных ранений в больнице умерла женщина 1970 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до трех человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, работают все соответствующие службы.