Зросла кількість жертв після удару окупантів по Одеському району

Обстріл Одеського району

Увечері 10 квітня в Одесі пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу, а у Повітряних силах попереджали про ракету, яку росіяни запустили у напрямку обласного центру.

Згодом стало відомо, що російські війська атакували Одеський район. Повідомлялося про чотирьох загиблих, у тому числі про дитину - 10-річну дівчинку. Також постраждали 14 людей.

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