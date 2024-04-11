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Зросла кількість жертв після удару окупантів по Одеському району

Одеса, Четвер 11 квітня 2024 13:27
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Зросла кількість жертв після удару окупантів по Одеському району Фото: до п'яти зросла кількість загиблих після обстрілу Одеського району 10 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих через обстріл Одеського району 10 квітня зросла до 5 людей. У лікарні помер один постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеського району

Увечері 10 квітня в Одесі пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу, а у Повітряних силах попереджали про ракету, яку росіяни запустили у напрямку обласного центру.

Згодом стало відомо, що російські війська атакували Одеський район. Повідомлялося про чотирьох загиблих, у тому числі про дитину - 10-річну дівчинку. Також постраждали 14 людей.

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