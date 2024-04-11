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Возросло количество жертв после удара оккупантов по Одесскому району

Одесса, Четверг 11 апреля 2024 13:27
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Возросло количество жертв после удара оккупантов по Одесскому району Фото: до пяти возросло количество погибших после обстрела Одесского района 10 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Количество погибших из-за обстрела Одесского района 10 апреля возросло до 5 людей. В больнице умер один пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру.

"К сожалению, сегодня в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Таким образом, количество погибших увеличилось до 5 человек", - говорится в сообщении.

Обстрел Одесского района

Вечером 10 апреля в Одессе прогремел взрыв. В регионе была объявлена тревога, а в Воздушных силах предупреждали о ракете, которую россияне запустили в направлении областного центра.

Позже стало известно, что российские войска атаковали Одесский район. Сообщалось про четырех погибших, в том числе ребенке - 10-летней девочке. Также пострадали 14 человек.

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