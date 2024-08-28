Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі

Нагадаємо, опівночі 27 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Будівля частково зруйнована.

Співробітникам ДСНС після події вдалося врятувати п'ятьох людей.

25 серпня російські окупанти завдали удару по готелю в Краматорську балістичною ракетою "Іскандер". В результаті постраждали журналісти. Один із них - співробітник Reuters - загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.