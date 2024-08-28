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Возросло количество погибших в результате российского удара по гостинице в Кривом Роге

Фото: Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Возросло количество погибших в результате российского удара по гостинице в Кривом Роге. Ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

Поисково-спасательные работы на объекте завершены.

Напомним, в полночь 27 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге. Здание частично разрушено.

Сотрудникам ГСЧС после происшествия удалось спасти пятерых человек.

25 августа российские оккупанты нанесли удар по гостинице в Краматорске баллистической ракетой "Искандер". В результате пострадали журналисты. Один из них – сотрудник Reuters – погиб.

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Война России против Украины