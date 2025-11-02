"Зроблено в Україні": WSJ дізнався, як виробники дронів залучають мільйони із Заходу

Україна, яка стала передовою країною у використанні безпілотників у бойових діях і тепер привертає увагу іноземних інвесторів. Західні фонди активно вкладають кошти в українські оборонно-технологічні стартапи, що дозволяє компаніям розширюватися за кордоном і виходити на новий рівень розвитку.

Зокрема, венчурна фірма Green Flag Ventures, заснована у 2023 році в Лос-Анджелесі та Києві, повідомила про зростання інтересу до свого першого фонду обсягом 20 мільйонів доларів.

Її співзасновник Джастін Зіф зазначив, що українські виробники безпілотників довели свою ефективність і стали менш ризиковими для інвесторів після того, як забезпечили стабільний дохід і клієнтів за межами країни. Додатковим поштовхом стало рішення Києва дозволити оборонним компаніям експортувати продукцію.

Однією з найгучніших інвестицій стала угода з київською компанією Swarmer, яка у вересні залучила 15 мільйонів доларів, включно з американським капіталом. Це - найбільша інвестиція у сектор з початку повномасштабної війни.

Стартап, що починав роботу у гаражі, створює програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту для координації атак рою дронів. Отримані кошти компанія планує спрямувати на відкриття офісів у Варшаві та Остіні, а також на подальшу розробку нових технологій.

Американський фонд Ondas Capital заявив про намір інвестувати щонайменше 150 мільйонів доларів у технології, перевірені в бойових умовах, переважно українські.

Водночас чотири європейські венчурні компанії оголосили про плани вкласти загалом 100 мільйонів доларів. На цьогорічній оборонній конференції в Україні, що зібрала близько 5000 інвесторів і керівників (проти 1000 торік), інтерес до українського військово-технологічного сектору зріс у кілька разів.

Попри ризики, пов’язані з історією корупції та насиченістю ринку, іноземні гроші вже суттєво впливають на розвиток галузі.

У липні компанія Teletactica, що виробляє системи зв’язку за допомогою дронів, отримала 1,5 мільйона доларів, зокрема від Green Flag. Це дозволило розширити виробництво для передової та запустити роботу в Латвії й Естонії.

Крім того, американська MITS Capital об’єднала чотири українські оборонні підприємства в одну структуру - MITS Industries, зареєстровану в Данії для зручності управління та залучення скандинавських клієнтів. Німецька Quantum Systems придбала 10% акцій київського виробника дронів Frontline, щоб допомогти розширити його виробництво.

Frontline, який розпочав діяльність у занедбаній будівлі, зараз має понад 100 працівників, а його головний дрон коштує близько 3000 доларів - менше ніж шоста частина ціни аналогічних західних моделей.

Українські стартапи пропонують дешевші та ефективніші рішення, що привертає увагу не лише приватних фондів, а й урядів. Пентагон уже уклав контракти з кількома українськими компаніями, а Велика Британія та Данія підписали угоди, які передбачають виробництво дронів у своїх країнах із залученням українських технологій.

Наразі в Україні налічується понад 300 виробників безпілотників, а сотні інших з’являються по всій Європі та США. Експерти прогнозують, що після завершення війни галузь очікує масштабна трансформація, проте ті компанії, які зможуть утримати лідерство, отримають величезний потенціал для зростання.