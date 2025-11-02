"Сделано в Украине": WSJ узнал, как производители дронов привлекают миллионы с Запада

Иностранные инвесторы активно вкладывают средства в украинские компании, разрабатывающие беспилотники и оборонные технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Wall Street Journal.
Украина, которая стала передовой страной в использовании беспилотников в боевых действиях и теперь привлекает внимание иностранных инвесторов. Западные фонды активно вкладывают средства в украинские оборонно-технологические стартапы, что позволяет компаниям расширяться за рубежом и выходить на новый уровень развития.
В частности, венчурная фирма Green Flag Ventures, основанная в 2023 году в Лос-Анджелесе и Киеве, сообщила о росте интереса к своему первому фонду объемом 20 миллионов долларов.
Ее соучредитель Джастин Зиф отметил, что украинские производители беспилотников доказали свою эффективность и стали менее рисковыми для инвесторов после того, как обеспечили стабильный доход и клиентов за пределами страны. Дополнительным толчком стало решение Киева разрешить оборонным компаниям экспортировать продукцию.
Одной из самых громких инвестиций стала сделка с киевской компанией Swarmer, которая в сентябре привлекла 15 миллионов долларов, включая американский капитал. Это - самая большая инвестиция в сектор с начала полномасштабной войны.
Стартап, который начинал работу в гараже, создает программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для координации атак роя дронов. Полученные средства компания планирует направить на открытие офисов в Варшаве и Остине, а также на дальнейшую разработку новых технологий.
Американский фонд Ondas Capital заявил о намерении инвестировать не менее 150 миллионов долларов в технологии, проверенные в боевых условиях, преимущественно украинские.
В то же время четыре европейские венчурные компании объявили о планах вложить в общей сложности 100 миллионов долларов. На нынешней оборонной конференции в Украине, собравшей около 5000 инвесторов и руководителей (против 1000 в прошлом году), интерес к украинскому военно-технологическому сектору вырос в несколько раз.
Несмотря на риски, связанные с историей коррупции и насыщенностью рынка, иностранные деньги уже существенно влияют на развитие отрасли.
В июле компания Teletactica, производящая системы связи с помощью дронов, получила 1,5 миллиона долларов, в частности от Green Flag. Это позволило расширить производство для передовой и запустить работу в Латвии и Эстонии.
Кроме того, американская MITS Capital объединила четыре украинских оборонных предприятия в одну структуру - MITS Industries, зарегистрированную в Дании для удобства управления и привлечения скандинавских клиентов. Немецкая Quantum Systems приобрела 10% акций киевского производителя дронов Frontline, чтобы помочь расширить его производство.
Frontline, который начал деятельность в заброшенном здании, сейчас имеет более 100 работников, а его главный дрон стоит около 3000 долларов - меньше чем шестая часть цены аналогичных западных моделей.
Украинские стартапы предлагают более дешевые и эффективные решения, что привлекает внимание не только частных фондов, но и правительств. Пентагон уже заключил контракты с несколькими украинскими компаниями, а Великобритания и Дания подписали соглашения, которые предусматривают производство дронов в своих странах с привлечением украинских технологий.
Сейчас в Украине насчитывается более 300 производителей беспилотников, а сотни других появляются по всей Европе и США. Эксперты прогнозируют, что после завершения войны отрасль ожидает масштабная трансформация, однако те компании, которые смогут удержать лидерство, получат огромный потенциал для роста.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия.
Он отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.
По словам Зеленского, ВСУ уже имеют опыт боевого применения новых ракет "Фламинго" и "Рута". Он также анонсировал новые удары по вражеским целям в ближайшее время.
Отметим, также президент сообщил, что Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.