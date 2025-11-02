"Сделано в Украине": WSJ узнал, как производители дронов привлекают миллионы с Запада

Украина, которая стала передовой страной в использовании беспилотников в боевых действиях и теперь привлекает внимание иностранных инвесторов. Западные фонды активно вкладывают средства в украинские оборонно-технологические стартапы, что позволяет компаниям расширяться за рубежом и выходить на новый уровень развития.

В частности, венчурная фирма Green Flag Ventures, основанная в 2023 году в Лос-Анджелесе и Киеве, сообщила о росте интереса к своему первому фонду объемом 20 миллионов долларов.

Ее соучредитель Джастин Зиф отметил, что украинские производители беспилотников доказали свою эффективность и стали менее рисковыми для инвесторов после того, как обеспечили стабильный доход и клиентов за пределами страны. Дополнительным толчком стало решение Киева разрешить оборонным компаниям экспортировать продукцию.

Одной из самых громких инвестиций стала сделка с киевской компанией Swarmer, которая в сентябре привлекла 15 миллионов долларов, включая американский капитал. Это - самая большая инвестиция в сектор с начала полномасштабной войны.

Стартап, который начинал работу в гараже, создает программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для координации атак роя дронов. Полученные средства компания планирует направить на открытие офисов в Варшаве и Остине, а также на дальнейшую разработку новых технологий.

Американский фонд Ondas Capital заявил о намерении инвестировать не менее 150 миллионов долларов в технологии, проверенные в боевых условиях, преимущественно украинские.

В то же время четыре европейские венчурные компании объявили о планах вложить в общей сложности 100 миллионов долларов. На нынешней оборонной конференции в Украине, собравшей около 5000 инвесторов и руководителей (против 1000 в прошлом году), интерес к украинскому военно-технологическому сектору вырос в несколько раз.

Несмотря на риски, связанные с историей коррупции и насыщенностью рынка, иностранные деньги уже существенно влияют на развитие отрасли.

В июле компания Teletactica, производящая системы связи с помощью дронов, получила 1,5 миллиона долларов, в частности от Green Flag. Это позволило расширить производство для передовой и запустить работу в Латвии и Эстонии.

Кроме того, американская MITS Capital объединила четыре украинских оборонных предприятия в одну структуру - MITS Industries, зарегистрированную в Дании для удобства управления и привлечения скандинавских клиентов. Немецкая Quantum Systems приобрела 10% акций киевского производителя дронов Frontline, чтобы помочь расширить его производство.

Frontline, который начал деятельность в заброшенном здании, сейчас имеет более 100 работников, а его главный дрон стоит около 3000 долларов - меньше чем шестая часть цены аналогичных западных моделей.

Украинские стартапы предлагают более дешевые и эффективные решения, что привлекает внимание не только частных фондов, но и правительств. Пентагон уже заключил контракты с несколькими украинскими компаниями, а Великобритания и Дания подписали соглашения, которые предусматривают производство дронов в своих странах с привлечением украинских технологий.

Сейчас в Украине насчитывается более 300 производителей беспилотников, а сотни других появляются по всей Европе и США. Эксперты прогнозируют, что после завершения войны отрасль ожидает масштабная трансформация, однако те компании, которые смогут удержать лидерство, получат огромный потенциал для роста.